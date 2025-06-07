Подразделения противника в Юнаковке Сумской области взяты в оперативные клещи Продолжая наступательную операцию в Сумской области, наши войска вышли к Юнаковке теперь и с северо-запада.
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Подразделения противника в Юнаковке Сумской области взяты в оперативные клещи Продолжая наступательную операцию в Сумской области, наши войска вышли к Юнаковке теперь и с северо-запада.
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