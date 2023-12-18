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Закон и Порядок

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  • Александр Конкин
    Возможно автора можно назвать наивным, а может он исполняет чью-то злую волю, этим бредом! Это как? Бандеровцы-карате...Странный подтекст...
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    А не кажется ли вам, что жид зе мстит бандеровцам самым изощрённым способом за уничтожение жидов на окраине во время ...Странный подтекст...
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    окраина вообще никогда никого не интересовала, после распада СССР. Так, сборище блатных и нищих. И СВО это закономерн...Странный подтекст...

Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Юрий Кот   Сегодня встретил в сетях такую занимательную статью от журнала The Spectator "Никто больше не хочет говорить об Украине", Спасибо Володе Корнилову за перевод Британско-американская колумнистка Лайонелл Шрайвер пишет: Как и многие из вас, в те первые месяцы я читала об Украине каждый день.

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