Черчесов об отстранении российских клубов: «Спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

Станислав Черчесов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков. – Насколько внимательно вы следите из Венгрии за РПЛ? – Правду сказать или слукавить? – Говорите как есть.

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