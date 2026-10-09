Brazil orders arrest of Bolsonaro's brother amid election runoff

Brazil's Supreme Court ordered the arrest of Eduardo Bolsonaro, brother of presidential hopeful Flávio Bolsonaro, for coercion in judicial proceedings.
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