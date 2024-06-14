Мы не станем стороной конфликта, но дадим возможность Украине воевать годами – генсек НАТО

В НАТО согласовали план по усилению координирующей роли альянса в военной поддержке Киева. Командные пункты в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине, обучению ВСУ и ремонте подбитой техники.
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