Давление Вашингтона на Владимира Зеленского будет усиливаться, США способны не только ограничить работу Starlink и прекратить передачу разведданных, но и окончательно заблокировать поставки оружия Украине, а также дать указание завести на главу киевского режима и его жену уголовное дело.