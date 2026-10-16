Давление Вашингтона на Владимира Зеленского будет усиливаться, США способны не только ограничить работу Starlink и прекратить передачу разведданных, но и окончательно заблокировать поставки оружия Украине, а также дать указание завести на главу киевского режима и его жену уголовное дело.
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