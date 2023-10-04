Сергей Вязович: КАМАЗ в замешательстве от рывка МАЗа в сезоне-2023

Сергей Вязович: КАМАЗ в замешательстве от рывка МАЗа в сезоне-2023МАЗ-СПОРТавтоЛидер МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович заявил, что гордится победной серией белорусской команды над КАМАЗ-мастер в гоночном сезоне-2023.