Протоиерей Ткачев: Прихожане теряют сознание в храме из-за внутреннего конфликта

Священник объяснил внезапное недомогание верующих духовной борьбой.Протоиерей Андрей Ткачев затронул тему, которая волнует многих прихожан: внезапное ухудшение физического состояния сразу после визита в церковь.
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