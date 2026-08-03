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Царьград

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Протоиерей Ткачев: Прихожане теряют сознание в храме из-за внутреннего конфликта

Протоиерей Ткачев: Прихожане теряют сознание в храме из-за внутреннего конфликта

Священник объяснил внезапное недомогание верующих духовной борьбой.Протоиерей Андрей Ткачев затронул тему, которая волнует многих прихожан: внезапное ухудшение физического состояния сразу после визита в церковь.

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