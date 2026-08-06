Бывший украинский главком Валерий Залужный выступил с мрачным предупреждением. https://listaj.ru/resurs-ischerpan-zaluzhnyj-vystupil-s-mrac.
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