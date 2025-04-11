Актер Анатолий Белый* начал собирать деньги для ВСУ на концертах в Израиле

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, принял участие в серии благотворительных концертов в Израиле, средства от которых направляются в поддержку Вооруженных сил Украины.
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