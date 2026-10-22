Российские войска поразили предприятие в Киеве, где выпускались крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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