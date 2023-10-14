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Митрополит Григорий уезжает с Кубани и уже попрощался с сотрудниками Екатеринодарской епархии

Митрополит Григорий уезжает с Кубани и уже попрощался с сотрудниками Екатеринодарской епархии

Митрополит Григорий уезжает с Кубани и уже попрощался с сотрудниками Екатеринодарской епархииМитрополит Воскресенский Григорий накануне попрощался с сотрудниками Екатеринодарского епархиального управления.

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