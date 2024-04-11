Соболев оформил дубль и помог "Спартаку" обыграть "Динамо" в РПЛ

В Москве состоялась важная встреча между двумя лидерами российского футбола - "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча была проведена на поле "РЖД Арена", где обе команды боролись за победу в рамках чемпионата России, сообщает “Спорт Экспресс”.
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