«Поворот не туда»: топ многострадальных луж и вечно тонущих улиц Владивостока

Владивосток – столица Дальнего Востока и Приморского края, Молодежная столица России, город, в котором ежегодно проводится Восточный экономический форум, – претендует на статус «дальневосточной Венеции»? Даже небольшой дождь способен потопить город.
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