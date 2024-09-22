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Макрон снова всех переиграл: во Франции самое правое правительство за последние десять лет, а украинцы аплодируют стоя

Макрон снова всех переиграл: во Франции самое правое правительство за последние десять лет, а украинцы аплодируют стоя

Никогда такого не было, и вот, опять. Из Парижа пришла новость: после продолжительного правительственного кризиса, последовавшего за проигранными партией Макрона весенними выборами в Европарламент, а затем и инициированными президентом внеочередными выборами в Национальное собрание страны, Франция снова с кабинетом министров.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Любит видно старушек.
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Чтобы читать такие статьи, неплохо бы разобраться в понятиях &quot;левых&quot; и &quot;правых&quot;. В СССР было легко. &quot;Левые &quot; это наши. &quot;Правые&quot; это фашисты. Сейчас вообще тьма.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Француз и украинец по  менталитету схожи. Моя хата с краю,это меня не касается равнозначны.
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10 час.

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