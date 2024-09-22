Макрон снова всех переиграл: во Франции самое правое правительство за последние десять лет, а украинцы аплодируют стоя

Никогда такого не было, и вот, опять. Из Парижа пришла новость: после продолжительного правительственного кризиса, последовавшего за проигранными партией Макрона весенними выборами в Европарламент, а затем и инициированными президентом внеочередными выборами в Национальное собрание страны, Франция снова с кабинетом министров.
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