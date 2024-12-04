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Региональная Юридическая Служба

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В зоне СВО заметили двойника Жириновского

В зоне СВО заметили двойника Жириновского

Фото: gazeta.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в последние дни в СМИ появились интересные сведения о человеке, который стал двойником известного российского политика Владимира Жириновского.

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