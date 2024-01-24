Поразительные средства: как усилят боевую мощь сил спецназа

Спецназ усиливают высокоточными ракетами и мобильными зенитками. Бригады и отдельные роты специального назначения получат мобильные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1» и зенитные комплексы «Гибка».
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