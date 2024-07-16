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Счетчик трупов Билла и «Киллари» Клинтонов, один из самых ярких показателей демократии в США

Счетчик трупов Билла и «Киллари» Клинтонов, один из самых ярких показателей демократии в США

Заказные убийства в США давно стали нормой в политике, но об этом никогда не расскажут журналисты расследователи, так как существует запрет на такие темы.

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