Беспорядки в аэропорту Махачкалы — попытка Запада расколоть российское общество? Елена ГалицкаяВечером 29 октября аэропорт Махачкалы стал свидетелем массовых беспорядков, вызванных фейковой информацией о прибытии израильских беженцев в Дагестан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии