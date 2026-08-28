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Люксовые бренды проигрывают в ответах ИИ на запросы пользователей

Люксовые бренды проигрывают в ответах ИИ на запросы пользователей

Видимость одного и того же бренда в ответах разных нейросетей на вопросы о брендах и продавцах в сфере красоты и парфюмерии может отличаться более чем в 25 раз, а лидер в рекомендациях ИИ меняется в зависимости от того, что именно ищет пользователь — товар, категорию или конкретный магазин.

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