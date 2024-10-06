Стас Михайлов увеличил ценник на концерты за то, что будет выступать трезвый

Певец Стас Михайлов принял решение исключить алкоголь из своего райдера. Это может свидетельствовать о его стремлении вести более здоровый образ жизни или о профессиональном подходе к концертной деятельности.
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