Украинская армия минировала прилегающую к ним территорию Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных граждан, когда те приходили к колодцам с питьевой водой.
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