Роснефть привлекла инвесторов запуском "Восток ойл" проекта

Индексы Мосбиржи и РТС выросли, "Роснефть" привлекла внимание инвесторов запуском "Восток ойл". Акции "Россетей" поднялись на 4,7%, тогда как "Евротранс" потерял 5,1% после ареста её топ-менеджеров.