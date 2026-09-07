Роснефть привлекла инвесторов запуском "Восток ойл" проекта

Индексы Мосбиржи и РТС выросли, "Роснефть" привлекла внимание инвесторов запуском "Восток ойл". Акции "Россетей" поднялись на 4,7%, тогда как "Евротранс" потерял 5,1% после ареста её топ-менеджеров.
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