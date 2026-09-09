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«Прячусь в ванной»: жители Новороссийска – об отражении атаки дронов ВСУ

«Прячусь в ванной»: жители Новороссийска – об отражении атаки дронов ВСУ

Жители Новороссийска рассказали журналистам об отражении атаки дронов ВСУ на их город. Сегодняшний ночной удар украинских дронов был массированным.

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