Выборы в Турции состоятся раньше запланированного срока

АНКАРА (ИА Реалист). Главарь турецкого режима Реджеп Эрдоган заявил, что Турция проведет президентские и парламентские выборы 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.
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