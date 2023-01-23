ИА Реалист

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Выборы в Турции состоятся раньше запланированного срока

Выборы в Турции состоятся раньше запланированного срока

АНКАРА (ИА Реалист). Главарь турецкого режима Реджеп Эрдоган заявил, что Турция проведет президентские и парламентские выборы 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.

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