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«Что это такое?»: украинцы пришли в недоумение после результатов конкурса «Миссис Россия»

«Что это такое?»: украинцы пришли в недоумение после результатов конкурса «Миссис Россия»

Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2023» стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Украинцы тут же обратили внимание на недостатки женщины и подробно обсудили ее.

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