Тюменцы могут заработать до 70 тысяч рублей за работу ночью

Самую высокую заработную плату, 70 тысяч рублей, обещают платить электрогазосварщикам. От будущего работника требуется умение разбираться в различных видах сплавов, знание их сварочных свойств, навыки в производстве сборки металлоконструкций и т.
Самую высокую заработную плату, 70 тысяч рублей, обещают платить электрогазосварщикам. От будущего работника требуется умение разбираться в различных видах сплавов, знание их сварочных свойств, навыки в производстве сборки металлоконструкций и т.
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