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Тюменцы могут заработать до 70 тысяч рублей за работу ночью

Тюменцы могут заработать до 70 тысяч рублей за работу ночью

Самую высокую заработную плату, 70 тысяч рублей, обещают платить электрогазосварщикам. От будущего работника требуется умение разбираться в различных видах сплавов, знание их сварочных свойств, навыки в производстве сборки металлоконструкций и т.

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