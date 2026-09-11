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Ивановские новости

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Десятки мертвых голубей сняли на видео возле храма в Иванове

Десятки мертвых голубей сняли на видео возле храма в Иванове

Голуби были аккуратно сложены рядами у храма на площади Победы, автор видео предполагает, что птиц могли отравить.

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