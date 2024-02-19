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Русская весна

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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине

В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине

Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено «по причинам с украинской стороны».

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