19 эпичных соседей, с которыми что ни день, то новая история

Если вам повезло с соседями, то порой это круче, чем найти на дороге тысячу долларов. Адекватные люди вокруг могут сделать радостнее любой день, а вот когда через стенку или в соседнем доме живут персонажи, которые чудят не по детски, то тут никакие нервы не выдержат.
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