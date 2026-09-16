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МОСИНФОРМ

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Сезон клубники и малины ремонтантных сортов начался на московских ярмарках

Сезон клубники и малины ремонтантных сортов начался на московских ярмарках

Клубнику и малину можно найти на московских ярмарках и осенью. Фермеры привозят ремонтантные сорта, которые способны давать несколько урожаев и плодоносить до первых заморозков.

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