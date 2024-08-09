Названы четыре автомобиля, которые можно купить в Китае по цене "Лады Гранты"

По цене отечественной "Гранты" в Поднебесной можно купить достойные автомобили.Названы четыре автомобиля, которые можно купить в Китае, отдав за них сумму, равную стоимости "Лады Гранта" в России (то есть 900 тысяч -1,1 млн рублей).
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