Названы четыре автомобиля, которые можно купить в Китае по цене "Лады Гранты"

По цене отечественной "Гранты" в Поднебесной можно купить достойные автомобили.Названы четыре автомобиля, которые можно купить в Китае, отдав за них сумму, равную стоимости "Лады Гранта" в России (то есть 900 тысяч -1,1 млн рублей).