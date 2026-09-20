Предательство в тылу: почему за выброшенную гуманитарку нельзя отделаться простым выговором

История, произошедшая в Вологде, вызывает не просто возмущение, а глубокое чувство морального омерзения.
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этом жестоком мире
на фронт!!! Пусть наконец то поймут, что идет война за существование России в э
Одно слово - твари. Не сажал бы таких, но запрет сделал на все виды руководящей и подобной деятельности, кроме самых непрестижных
Такое кощунство могут совершить только моральные уроды!!! (((
И не первый раз уже.
Всё верно! Оставляют то, что можно, спиздив, реализовать. А остальное, естественно, в овраг.
По законам военного времени.. 10 лет строгого режима !