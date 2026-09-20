Театр абсурда
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Театр абсурда

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Предательство в тылу: почему за выброшенную гуманитарку нельзя отделаться простым выговором

Предательство в тылу: почему за выброшенную гуманитарку нельзя отделаться простым выговором

История, произошедшая в Вологде, вызывает не просто возмущение, а глубокое чувство морального омерзения.

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