Бренда или Брюс: трагичная история мальчика, который рос как девочка

В самом раннем возрасте дети знают, кто они на самом деле — мальчики или девочки. Но что если кому-то придет в голову обмануть природу: удастся ли с помощью кукол и розового цвета вырастить из мальчика девочку? Жуткий эксперимент, показавший, что на формирование гендерной идентичности не влияет социализация.
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