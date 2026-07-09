Архангелогородца отправили на строгий режим за кражу, вандализм и экстремизм

Житель Архангельска получил 4 года строгого режима за ряд преступленийВ Архангельске суд вынес приговор местному 34-летнему жителю, который обвинялся в вандализме, публичных призывах к экстремизму и краже.
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