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Царьград

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Архангелогородца отправили на строгий режим за кражу, вандализм и экстремизм

Архангелогородца отправили на строгий режим за кражу, вандализм и экстремизм

Житель Архангельска получил 4 года строгого режима за ряд преступленийВ Архангельске суд вынес приговор местному 34-летнему жителю, который обвинялся в вандализме, публичных призывах к экстремизму и краже.

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