Выяснился оригинальный список артистов, которые выступят на «Голубом огоньке»

Организаторы съемок новогоднего шоу на федеральном канале раскрыли, кто из деятелей эстрады станет поздравлять россиян с новым 2024 годом сразу после боя курантов на Красной площади и выступления Президента РФ.
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