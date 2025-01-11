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"Они все мертвы": Хохот в эфире американского ТВ из-за гибели ВСУ. Уже никто и ничего не скрывает

"Они все мертвы": Хохот в эфире американского ТВ из-за гибели ВСУ. Уже никто и ничего не скрывает

В эфире американского ТВ раздался хохот после шутки о гибели боевиков ВСУ. Ведущий не смог сдержаться: "Они все мертвы".

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