Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

Власти обсуждают варианты налогообложения майнинга. Некоторые ведомства предлагают Минфину рассмотреть возможность введения акцизов на электроэнергию, которую используют для добычи криптовалют, сообщил «Известиям» замдиректора департамента финансовой политики министерства финансов Осман Кабалоев.
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