Маск провел тренировку перед боем с Цукербергом

Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с известным блогером и ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом во время подготовки к бою по правилам смешанных единоборств (ММА) с руководителем Meta* Марком Цукербергом.