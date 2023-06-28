Аргументы и Факты

48 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    В Бразилии не лучше. Бразилия на первом месте в мире по наличию всяких трансгендеров и прочих извращенцев. То ли 15, ...Президент Бразили...
  • Ната
    Жлобы еврогейские!Президент Бразили...
  • Evgenija Palette
    А МОЛИТЬСЯ НА НОЧЬ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ИХ ОБЯЗАТЬ? (чего ни придумаешь, когда впереди - обвал...).Зеленский предлож...

Маск провел тренировку перед боем с Цукербергом

Маск провел тренировку перед боем с Цукербергом

Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с известным блогером и ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом во время подготовки к бою по правилам смешанных единоборств (ММА) с руководителем Meta* Марком Цукербергом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх