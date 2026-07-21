Госдума расширила перечень оснований, позволяющих выдворять иностранцев

Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам наряду со штрафом будет назначаться обязательное выдворение из России.
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