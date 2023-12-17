Молдова готовится к вторжению в Приднестровье

В такой беднейшей стране как Молдова проводятся одни военные учения за другими. Не успели закончиться 30 октября шестидневные совместные маневры американских и молдавских военнослужащих, как 17 декабря Минобороны Молдовы сообщило о начале новых маневров, которые продлятся столько же, но уже силами собственного 22-го миротворческого батальона.