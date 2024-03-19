В Германии признали, что не в состоянии внедрить у себя аналог российских «Госуслуг»

Иностранные наблюдатели не увидели проблем или нарушений в ходе проведения выборов президента РФ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посетивший в качестве наблюдателя российские выборы депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер.