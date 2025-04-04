Европа запросила размещение у себя дальнобойного гиперзвукового оружия

Об этом сообщил американский генерал Кристофер Каволи Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе и американский генерал Кристофер Каволи 3 апреля заявил, что европейские государства запросили размещение на их территориях гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.