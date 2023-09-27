Данила Якушев: Живу в деревне — рыбачу, пишу картины

Актёр рассказал о новой работе и жизни в окружении природы В первые дни осени на российские экраны вышел дебютный фильм молодого режиссёра Марии Лойтер «Как звёзды», уже получивший приз зрительских симпатий на фестивале «Дух огня».
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