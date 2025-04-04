На Украине назвали визит Зеленского в Сумскую область дурным знаком

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Бывший депутат Верховной рады и эксперт организации «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что визит Владимира Зеленского в Сумскую и Черниговскую области является дурным знаком для страны.
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