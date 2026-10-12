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Игрок «Краснодара» Жубал: «Зенит», как действующий чемпион, — самый сильный конкурент в борьбе за титул»

Защитник «Краснодара» Жубал оценил конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.Защитник «Краснодара» Жубал оценил конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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