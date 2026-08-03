Sohu: заявление Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность

Александр Каблучко

К психиатру не пробовала обратиться. А это ничего, что у массы русских там кто-нибудь живет? Брат двоюродный 6 марта 2022 позвонил из Ахтырки (южная граница Сумской области), а друг (вместе академию заканчивали) из Бучи (на запад от Киева 15 км) - НАШИ наконец-то пришли!!! Встречали красными флагами, цветами, самогоном, хлебом, салом, создали ВГА. А потом нас "обманули" в Стамбуле и мы бросили на произвол судьбы всех, кто принял нас как родных. Где теперь они? Кто успел, тот убежал. А остальные? Ни от брата, ни от друзей никаких вестей 4 года. Может уже и нет их. Много там еще истинно наших, но они деморализованы нашим предательством, а зло оно организовано и постоянно подогреваемо. У нас БПЛА чуть ли не каждый день жужжат, а до Украины 1300 км. Какой сможет долететь? Местные скунсы в гаражах клепают. Может тогда по нам нужно шарахнуть, по Донбассу, Запорожью - народ то один? Думайте, прежде чем ляпнуть. У них с нашими иудами всех мастей сплошной договорняк. Бизнес и ничего личного. А люди то при чем?