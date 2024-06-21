Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украину никогда не примут в НАТО, потому что ей не суждено выиграть войну у России – румынский публицист

Украину никогда не примут в НАТО, потому что ей не суждено выиграть войну у России – румынский публицист

Представитель Белого дома Джон Кирби, заявивший, что Украина, если хочет быть принятой в НАТО, должна выиграть войну у России, унизил украинцев ещё больше, чем футболисты сборной Румынии, разгромившие их на чемпионате Европы.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Такая же участь ждет и соседнюю с Укреййхом страну - Молдавию . Президент Санду задрав юбку бегом бежит в ЕС и НАТО, готова для этого развязать войну с ПМР и даже с Россией.
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14 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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8 час.

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