Представитель Белого дома Джон Кирби, заявивший, что Украина, если хочет быть принятой в НАТО, должна выиграть войну у России, унизил украинцев ещё больше, чем футболисты сборной Румынии, разгромившие их на чемпионате Европы.
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