Полицейские и общественники посетили социально-реабилитационный центр в Магаданской области

В Магаданской области проходит профилактическая акция «Полиция и дети», основная цель которой – пропаганда правовых знаний, нравственное воспитание подростков, а также выявление причин и условий, способствующих детскому семейному неблагополучию.
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