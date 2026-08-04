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Царьград

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Правительство Дагестана подарило ветерану Великой Отечественной квартиру

Правительство Дагестана подарило ветерану Великой Отечественной квартиру

4 августа власти Дагестана подарили квартиру 102-летнему ветерану Мусе Багаудинову. Председатель правительства Магомед Рамазанов вручил ключи от нового жилья в Каспийске, обеспечив комфорт и удобства для заслуженного героя.

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